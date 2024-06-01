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Ortak paydada buluşamadık
Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yaklaşık bir ay önce görüştüklerini belirterek, "Görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur" dedi.
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