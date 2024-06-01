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Ağustos zor geçecek

Beşiktaş'ı zor bir Ağustos ayı bekliyor. Beşiktaş da 22 ve 29 Ağustos tarihleri arasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarına çıkacak. Süper Ligin ilk 3 haftası Ağustos ayı içinde oynanacak. 2 Avrupa Kupası play-off maçının yanına bir de Süper Kupa eklenirse, Beşiktaşlı oyuncular Ağustos ayında 3 Ağustos-29 Ağustos arasında kalan 26 günde 6 maça çıkmak zorunda kalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Ağustos zor geçecek
Beşiktaş'ı zor bir Ağustos ayı bekliyor. Beşiktaş da 22 ve 29 Ağustos tarihleri arasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarına çıkacak. Süper Ligin ilk 3 haftası Ağustos ayı içinde oynanacak. 2 Avrupa Kupası play-off maçının yanına bir de Süper Kupa eklenirse, Beşiktaşlı oyuncular Ağustos ayında 3 Ağustos-29 Ağustos arasında kalan 26 günde 6 maça çıkmak zorunda kalacak.
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