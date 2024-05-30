TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Salih Uçan ile anlaşma sağlandı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve gelecek yıl Avrupa'ya katılmaya hak kazandı.
Siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrilirken, öncelik ise iç transfere verildi.
Bu kapsamda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Salih Uçan'la görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Salih Uçan geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkarken 5 gol - 6 asist yaparak 2 bin 457 dakika sahada yer aldı.