Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Salih Uçan ile anlaşma sağlandı!

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Salih Uçan ile anlaşma sağlandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar mukavelesi sona erecek Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:48
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Salih Uçan ile anlaşma sağlandı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve gelecek yıl Avrupa'ya katılmaya hak kazandı.

Siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrilirken, öncelik ise iç transfere verildi.

Bu kapsamda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Salih Uçan'la görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Salih Uçan geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkarken 5 gol - 6 asist yaparak 2 bin 457 dakika sahada yer aldı.

G.Saraylı 4 futbolcudan dev gelir
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı CANLI izle
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!
Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı!
Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? İşte flaş gelişme!
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı
İstanbul baraj doluluk oranı
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 19:40
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la anlaşma tamam! Beşiktaş'ta Salih Uçan'la anlaşma tamam! 19:36
Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması! Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması! 19:08
Darüşşafaka Lassa'nın yeni hocası belli oldu Darüşşafaka Lassa'nın yeni hocası belli oldu 19:02
Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı? Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı? 19:00
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek 18:16
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 17:58
Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü 17:57
Danimarka'nın kadrosu belli oldu! Danimarka'nın kadrosu belli oldu! 16:56
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Dybala... Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Dybala... 16:17
Ne varsa eskilerde var! G.Saray'da flaş detay Ne varsa eskilerde var! G.Saray'da flaş detay 16:12
F.Bahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip! F.Bahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip! 15:39