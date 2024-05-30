TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Angel Di Maria için siyah-beyazlı taraftarların sabırsız bekleyişi devam ederken yurt dışından yıldız isimle ilgili olarak flaş gelişmelere yer verildi. İşte detaylar...
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Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.
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