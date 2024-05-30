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TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Angel Di Maria için siyah-beyazlı taraftarların sabırsız bekleyişi devam ederken yurt dışından yıldız isimle ilgili olarak flaş gelişmelere yer verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:39
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TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Beşiktaş'ta son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria gelirken, taraftarlar bu isim için yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Siyah-beyazlıları üzen haber ise Portekiz gazetesi A Boladan geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.

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