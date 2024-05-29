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Necip Uysal’ın kariyer sezonu

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu geride bıraktı. Siyah-beyazlı formayla 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alan Necip Uysal, 37 karşılaşmada ise ilk 11’de sahaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Necip Uysal’ın kariyer sezonu

Siyah-beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu. Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı. Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı. Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı. Siyahbeyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.

EN ÇOK BU SEZON ŞANS BULDU

Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.

ELEŞTİRİLDİ AMA 14 FARKLI TEKNİK ADAMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu. A takım kariyerine ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünde başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 14 farklı teknik adam yönetiminde görev aldı. Deneyimli futbolcu, sezon başı stoperde sürekli arayış içinde olan Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görev almasıyla bu bölgenin vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti. Necip, ortaya koyduğu performansla devre arasında transfer edilen Joe Worrall'ı da yedek bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte Santos'un ardından bu sezon göreve ikinci kez getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe de kritik maçlarda Necip'in deneyiminden faydalandı.

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