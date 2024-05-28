Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Ziraat Türkiye Kupası'nı aldılar ama...

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. Beşiktaş, 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucu sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Rakip ağları 52 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 47 gole engel olamadı. Bu dönem aynı zamanda, Beşiktaş'ta puan olarak son 12 yılın en kötü sezonu oldu. Kartal en son; 2011-12 sezonunu 55 puanla kapatarak taraftarını üzmüştü. Beşiktaş, 55 puan topladığı 2011-12'de Süper Lig'i 4. tamamlamıştı.