Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Ziraat Türkiye Kupası'nı aldılar ama...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamladı. Alınan bu başarı kötü geçen sezonda Beşiktaşlı taraftarlar için büyük bir teselli oldu. Geride kalan sezon ortaya çıkan o ayrıntılar ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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YILMAZ VE ÇALIMBAY
Şenol Güneş'in ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz geldi. Yılmaz'ın bu macerası 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Ligde 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Bodo/Glimt'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenildi. Ardından Rıza Çalımbay dönemi başladı. Çalımbay'ın ikinci Beşiktaş serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Çalımbay idaresindeki Kartal, 2 galibiyet, 2 mağlu-biyet ve 1 beraberlik aldı.
HAYAL KIRIKLIĞI SANTOS
Çalımbay sonrası ligde takımın başında 3 mücadelede yer alan Topraktepe ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle görevi Santos'a devretti. Santos da beklentileri karşılayamadı. Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma olmak üzere toplam 16 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu 1.56 puan ortalamasıyla Kartal yolları ayrıldı.
YENİDEN TOPRAKTEPE
Santos'tan sonra takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. Topraktepe, ikinci döneminde Süper Lig'de 6 maçta 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alırken, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla hem sezonu hem de kariyerini taçlandırdı.
2011- 12'DEN SONRA EN DÜŞÜĞÜ
Sezonu 56 puanda bitiren Beşiktaş, 2011- 2012'den sonra en düşük puanda kaldı. Kartal, söz konusu sezonu 55 puanla dördüncü basamakta bitirmişti. Sıralama olarak bakıldığında ise 2021-2022 sezonu tekrarlandı.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI
Süper Lig'in ilk yarısında siyah-beyazlı takımda yönetim değişikliği de yaşadı. Konferans Ligi'nde iç sahada alınan 3-2'lik Lugano yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de seçime gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında da başkanlığa Hasan Arat seçildi. Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.
DERBİ KAZANAMADI
Kartal, Süper Lig'de sezonu derbi galibiyeti alamadan kapadı. Fenerbahçe'ye 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybeden siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Bu sonuçlarla, 2014-15'ten sonra ligi derbilerde 3 puan alamadan kapadı.
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