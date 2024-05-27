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Gencleri kazandık

Serdar Topraktepe: Sakatlıklar nedeniyle maça eksik çıktık. Maçı kaybettik ama gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Gencleri kazandık

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Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, genç oyuncuların kazanıldığı bir maç olduğunu söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, şunları kaydetti: "Bu maça tam kadroyla çıkabilirdik ama küçük sakatlıkları olanlar vardı. Bu maçta bu kadroyla çıkmamıza rağmen maç içinde biz de net pozisyon kaçırdık. Erken gol gençlerimizi tedirgin etti. Onlar da sonra adapte oldular. Sonlara doğru berabere bitebilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir yandan gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum."

Sezon içinde iki kez takımın başına geçen Serdar Topraktepe, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazandı.

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