Sözümüzü tuttuk

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, taraftarıyla Beşiktaş semtinde buluştu. Başkan Hasan Arat, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, yöneticiler Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, kutlama alanında kısa konuşmalar yaptı. Arat, "Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik. Yurt dışından çok ciddi yayınlar yapıldı ve Beşiktaş taraftarı tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Çok güzeldi, mükemmeldi... Yıllar boyu unutulmayacak bir şeydi. Şimdi Ağaçlı Yol'da olmamız çok önemli, bu yol Beşiktaşlıların yolu biliyorsunuz. Size söz verdik ve sporcularımız sözlerini tuttu. Kupayı getirdik. En büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

FEYYAZ UÇAR: KUPAYI KAPTIK

Samet Aybaba, "Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş oynadılar. Çok öz güvenli oynadılar. Onlar da çok ezilmişti, kötü geçen bir sezon. Beşiktaş'a, oyuncularımıza, hiçbirimize yakışmayan bir sezon. Hedefimiz büyük tabii ki bizim hedefimiz bu değil. Şampiyonluk için yüreyeceğiz" diye konuştu. Feyyaz Uçar da şunları söyledi: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor. Daha sezon bitmeden kupayı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erken davranıp kupayı kaptık.