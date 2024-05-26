Haberler Beşiktaş Feyyaz Uçar: Kupayı kaptık

Feyyaz Uçar: Kupayı kaptık

Samet Aybaba, "Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş oynadılar. Çok öz güvenli oynadılar. Onlar da çok ezilmişti, kötü geçen bir sezon. Beşiktaş'a, oyuncularımıza, hiçbirimize yakışmayan bir sezon. Hedefimiz büyük tabii ki bizim hedefimiz bu değil. Şampiyonluk için yüreyeceğiz" diye konuştu. Feyyaz Uçar da şunları söyledi: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor. Daha sezon bitmeden kupayı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erken davranıp kupayı kaptık."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Feyyaz Uçar: Kupayı kaptık
Samet Aybaba, "Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş oynadılar. Çok öz güvenli oynadılar. Onlar da çok ezilmişti, kötü geçen bir sezon. Beşiktaş'a, oyuncularımıza, hiçbirimize yakışmayan bir sezon. Hedefimiz büyük tabii ki bizim hedefimiz bu değil. Şampiyonluk için yüreyeceğiz" diye konuştu. Feyyaz Uçar da şunları söyledi: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor. Daha sezon bitmeden kupayı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erken davranıp kupayı kaptık."
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