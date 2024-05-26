Beşiktaş Savic'ten vazgeçmiyor!

Yeni sezonda savunmasını sağlama almak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki stoperi Stefan Savic'i gündemine almıştı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılması beklenen Karadağlı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Yönetimin kısa süre içerinde tecrübeli savunmacının menajeriyle masaya oturacağı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı öğrenildi. İki taraf arasında yapılacak görüşmeden sonra transferin olumlu ya da olumsuz anlamda şekillenmesi bekleniyor. Bu sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü. İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı blunan oyuncuya İtalya'dan da teklifler olduğu gelen haberler arasında.