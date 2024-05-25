Haberler Beşiktaş Gurur duydum

Gurur duydum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gurur duydum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Topraktepe, "Rabbime şükürler olsun. Beşiktaş bize ne görev verirse hep orada olduk. Her zaman elimden geleni yapacağım. Futbolcularımla gurur duydum" dedi.

TOPRAKTEPE PFDK'DA

Beşıktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş da kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'lık oldu.

G.Saray'dan görkemli kutlama planı!
F.Bahçe'de kritik toplantı! Kartal ve futbolcular...
DİĞER
5 ayda 250 kitap okuyordu! Bir dönem zekasıyla çok konuşulan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Avrupa'ya özel plan
Temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacak?
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
YKS Türkiye geneli deneme sınavı online mı, çevrimiçi mi? YKS deneme sınavına mezunlar katılabilir mi?
YKS DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI | OGM Materyal YKS deneme sınavı son giriş saati kaç? Çevrimiçi deneme EBA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:59
Performansa göre seçtim Performansa göre seçtim 00:55
İşte Bizim Çocuklar İşte Bizim Çocuklar 00:54
Kazanan yok Kazanan yok 00:50
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:18
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:14
Daha Eski
G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor 23:22
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... 23:18
F.Bahçe finali kaçırdı! F.Bahçe finali kaçırdı! 23:18
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı 23:18
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 23:18
G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! 23:18