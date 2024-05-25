Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Topraktepe, "Rabbime şükürler olsun. Beşiktaş bize ne görev verirse hep orada olduk. Her zaman elimden geleni yapacağım. Futbolcularımla gurur duydum" dedi.

TOPRAKTEPE PFDK'DA

Beşıktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş da kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'lık oldu.