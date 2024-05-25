Haberler Beşiktaş Çocukları mutlu ettik

Çocukları mutlu ettik

Hasan Arat: Sporcularımız ve teknik heyetimiz kupayı aldılar. Her şeyden önce Beşiktaş’ın çocuklarını çok mutlu ettiler. Beşiktaş bu, çok güzel bir camia. Camiamla gurur duyuyorum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Çocukları mutlu ettik

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, böyle bir sezonda kupayı kazanmalarının önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu: "Biz sadece onlara o ortamı hazırladık. Kupa, teknik heyet, Samet hocam, Feyyaz hocam, Serdar hocam ve sporcularımızın emeğidir. Beşiktaş'ın da arzuladığı buydu. Ben takımımla gurur duyuyorum. Sporcularımız ve teknik heyetimiz kupayı aldılar. Her şeyden önce Beşiktaş'ın çocuklarını çok mutlu ettiler. Beşiktaş bu, çok güzel bir camia. Camiamla gurur duyuyorum. Çocuklar çarşıya götürecekler. Bu sözü vermiştik. Bu kupa Beşiktaş çarşısına gidecek demiştim. Durumu müsait olan sporcularımız kupayı çarşıya götürecek. O da bizim için fevkalade önemli. Ben ailelerine teşekkür ediyorum. Bu kadar zor ve travmatik bir sezondan sonra bunu başarmak çok önemli. Çok travmatik bir sezon geçirdik. Son ana kadar eğer şansınız varsa, o kupa orada duruyorsa ve buna da hak kazanmışsanız almanız lazım. Onlarda bunu yaptılar."

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