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Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların dünyaca ünlü hoca ile yaptıkları görüşmelerde flaş ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Beşiktaş'ta, Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar gündemi baştan sona değiştirdi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Bu sözler camiada büyük heyecan yaratırken Sabah'ın derlediği haberde flaş gelişmelere yer verildi. İşte detaylar:

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

MENAJER MENDES ARACI OLDU

Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak.

Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...

Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.

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