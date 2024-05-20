Jose Mourinho pazarlıklarında flaş gerçek! Meğer Beşiktaş...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların dünyaca ünlü hoca ile yaptıkları görüşmelerde flaş ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.
61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu.
Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi.
Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak.
Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.
Beşiktaş'ta yaşanan Jose Mourinho ile ilgili gelişmeler, taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
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