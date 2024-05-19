Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade eden Yücel, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın da listelerinde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
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Kulübün yeni sezonki planlarına dair açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, Mourinho ile görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile ilk görüşmemizi yaptık. Akabinde görüşmemizi devam ettirdik. Geldiğimiz noktada biz teklifimizi yaptık. Şu an cevap bekliyoruz. Konuşuyoruz yani. Bütçeden ziyade fikir olarak Mourinho ile Beşiktaş'ın çok uyacağını düşünüyorum."
"4-5 kez görüştük. Beşiktaş'ın bütçesinin ne olduğunu gayet iyi biliyor, bilmese görüşmelere devam etmezdi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Başarı gelir gelmez onu kimse garanti edemez. Ne Mourinho edebilir ne de başkanımız ama elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
"DI MARIA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Benfica'da forma giyen Angel Di Maria ile görüştüklerini açıklayan Hüseyin Yücel, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz. İki hafta sonra Portekiz'de lig bitiyor. Tekliflere açık olduğunu söyledi" dedi.
36 yaşındaki oyuncu bu sezon 48 resmi maçta 17 gol ve 15 asistlik katkı verdi.
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