Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile ilk görüşmemizi yaptık. Akabinde görüşmemizi devam ettirdik. Geldiğimiz noktada biz teklifimizi yaptık. Şu an cevap bekliyoruz. Konuşuyoruz yani. Bütçeden ziyade fikir olarak Mourinho ile Beşiktaş'ın çok uyacağını düşünüyorum."

"4-5 kez görüştük. Beşiktaş'ın bütçesinin ne olduğunu gayet iyi biliyor, bilmese görüşmelere devam etmezdi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Başarı gelir gelmez onu kimse garanti edemez. Ne Mourinho edebilir ne de başkanımız ama elimizden geleni yapıyoruz." dedi.