Haberler Beşiktaş Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade eden Yücel, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın da listelerinde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 08:59
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Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör ve transfer konusunda yoğun bir mesai harcıyor.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmeyi planlayan Kara-Kartal, Jose Mourinho'yu liste başı yaptı.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Kulübün yeni sezonki planlarına dair açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, Mourinho ile görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile ilk görüşmemizi yaptık. Akabinde görüşmemizi devam ettirdik. Geldiğimiz noktada biz teklifimizi yaptık. Şu an cevap bekliyoruz. Konuşuyoruz yani. Bütçeden ziyade fikir olarak Mourinho ile Beşiktaş'ın çok uyacağını düşünüyorum."

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

"4-5 kez görüştük. Beşiktaş'ın bütçesinin ne olduğunu gayet iyi biliyor, bilmese görüşmelere devam etmezdi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Başarı gelir gelmez onu kimse garanti edemez. Ne Mourinho edebilir ne de başkanımız ama elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

"DI MARIA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Benfica'da forma giyen Angel Di Maria ile görüştüklerini açıklayan Hüseyin Yücel, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz. İki hafta sonra Portekiz'de lig bitiyor. Tekliflere açık olduğunu söyledi" dedi.

Resmen açıklandı! İşte Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer cevabı

36 yaşındaki oyuncu bu sezon 48 resmi maçta 17 gol ve 15 asistlik katkı verdi.

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