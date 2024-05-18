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Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. İki takım için de oldukça kritik olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20
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Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

İki takımın da tek hedefi sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak.

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Omar, Masukau, Al Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk, Semih

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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