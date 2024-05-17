Haberler Beşiktaş Onur Bulut’a süper talipler

Onur Bulut’a süper talipler

30 yaşındaki sağ bek için 2 yeni Süper Lig ekibi devrede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Onur Bulut’a süper talipler
Beşiktaş'ın bu sezon kadroda fazla şans bulamayan isimlerinden biri olan Onur Bulut'la, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe ve Eyüpspor'un devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beki için bu takımların takımların dışında MLS'ten de sürpriz bir talip çıkabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan alınan Onur Bulut, siyah beyazlı ekipte 49 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist yaptı. Onur'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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