Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in dün deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamasına çok sert yanıt verdi. Başkan Arat, Dursun Özbek'in "Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin. Ey Fenerbahçeliler, Ey Beşiktaşlılar! Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Peki neredesin?" açıklamasına şu yanıtı verdi: "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine her zaman dikkat etmek zorundadır.

OLMADI, HİÇ YAKIŞMADI

Özellikle de hayır-hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum, olmadı, yakışmadı.

GRUPLARDAN MEDET UMMAYIN

Her kurula minimun iki tane kadın üye şartı getirildi. Yeni üye için referans sayısı 35'e yükseltiliyor ki sahte imzalarla üye yapılamasın. 5751 üye tüzüğe aykırı ve şüpheli olarak üye yapılmış. Beşiktaş'ta yönetimi Beşiktaş'ın kendisi seçecektir. Gruplardan kimse medet ummasın. Beşiktaş, güzel günlere yelken açacak. Sıkıntılı bir dönemi bitirmeye 23 Mayıs'ta artık çok yakınız.

23 YILDA YAŞANANLAR BİR DAHA OLMAYACAK

Başkan Hasan Arat, Tüzük Tadil Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları gayri menkullerimizi 10 yıldan fazla kiralayamaz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı ile konuştum. Yarın kiradaki 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri boşaltılıyor. En önemlisi Son 23 yılda yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Biz Beşiktaş'ın büyüklerimizden gururla emanet aldık, bizden sonrakilere gururla teslim edeceğiz" dedi.

FULYA'YI DEVREDECEKLER

Fulya'daki binanın üzerinde kiracının ismi yazıyordu. Yazının kalkmasını ve binanın geri teslimini istedik. O zaman gereğini yerine getireceğini söyledi. Tahliye davası açtık. Davada çok kuvvetli bir yere geldik. Yazı sökülmeye başlandı. Biz kira artırımı istemiyoruz. Anlaşmaya gitmeyeceğiz. Binayı komple Beşiktaş'a devredeceksiniz.

TEK TEK GERİ ALINACAK

Akaretleri 2044'e kadar kiralıyorlardı. Fulya'da biliyorsunuz 25 yıllık kiralamalar yapıldı. Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları gayri menkullerimizi 10 yıldan fazla kiralayamaz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Çilekli Tesisleri'ni de geri alacağız.

HERKES KONUŞACAK

Burada fikir ayrılıklarımız olabilir. Beşiktaş'ta bundan sonra herkes konuşacak. Kenarda köşede dedikodu yapmayacak, iftira atmayacak. Gelecek ve burada konuşacak. Beşiktaşlı konuşacak, susturulmayacak. Bu kürsüden kovalanan üyelerimiz vardı. Biz herkesi dinleyeceğiz.

TEK İMZA DEVRİ BİTTİ

Bu tüzük tarihimizde ilk kez keyfiliğe son veriyor. Bundan sonra kimse kendi isteğiyle hukuki gerekçeler olmadan imza atamayacak. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. Böyle şey olmaz dedik. Kurula özellikle bildirdik. İki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Biri hata yaparsa diğeri kontrol edebilir.