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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 17:47
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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