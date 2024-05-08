Kupaya selam

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu. Ankara'da 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşında Tüpraş Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki takımın da kontrollü başladığı maçın 21. dakikasında Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı. 31'de Rashica'nın sert şutunda, top yandan dışarı çıktı. 40'ta Bassogog'un pasında Flipsgelişine vurdu top auta gitti ilk yarı 0-0 berabere bitti.

CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha hareketli başladı. 55'te Ankaragücü'nün mutlak fırsatını kaleci Mert çıkardı. Soldan Bassagog ile karşı karşıya kalan Mert mutlak golü önledi. Beşiktaş 70'te golü buldu. Ertaç'ın pasında ayağa kayan Tolga Ciğerci topu kaptırdı. Muçi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın dizine çarpan top ağlara gitti: 1-0. 82'de Cenk Tosun'un sert şutunda Ertaç'ın dokunduğu top direğe çarpıp dışarı çıktı. Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde 17. kez final biletini cebine koydu.

ERNEST MUCI KİLİDİ ÇÖZDÜ

Siyah-beyazlıların Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Ankaragücü ile oynanan yarı final maçında kilidi çözen isim oldu. Siyah-beyazlılar, rakip aut atışını paslaşarak kullanmaya çalışırken ceza sahası ön çizgisinde baskı yaptı. Bu sırada ayağı kayıp düşen Tolga Ciğerci topun kontrolünü kaybetti. Pozisyonu bir tilki kurnazlığında takip eden Ernest Muçi, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu. Kaleci Ertaç'ın dizine çarpan top ağlara gitti. Bu sezon ligde 3 golü bulunan 23 yaşındaki Arnavut yıldız, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-0 yendiği maçta da gol atmıştı.

İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Emrecan Terzi ve Muleka'nın yerine Masuaku ve Al-Musrati'yi ilk 11'de görevlendirildi. Topraktepe Topraktepe; Ghezzal, Muçi ve Rashica üçlüsünün önünde forvette Semih'i oynattı.

GHEZZAL SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda son dönemde performansında yükseliş gözlenen Rachid Ghezzal, mücadeleyi tamamlayamadı. 61. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli yıldız, sağ baldırından sakatlandı. Alkışlarla sahayı terk eden Ghezzal'ın yerine Chamberlain oyuna 63'te dahil oldu.

17. KEZ FİNALE ÇIKTI

Beşiktaş geçen sezon son 16 turunda elendiği Ankaragücü'nü bu sezon yarı finalde kupanın dışına itip final biletini cebine koydu. Siyahbeyazlılar, tarihinde 17'nci kez final oynayacak. Kara Kartal, daha önce çıktığı finallerin 10'unu kazanarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftarlar Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Lig mücadelesinde tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli karşılaşmada tribünler tamamıyla doldu. 40 bine yakın Beşiktaşlı takımlarına destek verdi.

QUARESMA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, Ankaragücü karşılaşmasını izleyenler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Portekizli yıldıza büyük ilgi gösterdi. Mücadeleyi locadan takip eden Q7'ye oyunculuğu dönemindeki "Quaresma Quaresma oley oley oley" tezahüratı yapıldı. Quaresma gösterilen sevgiye alkışla karşılık verdi.

Saatler 20.30'u gösterdiğinde tüm Türkiye ATV ekranlarına kilitlendi. BeşiktaşAnkaragücü mücadelesi ATV'den naklen yayınlandı.