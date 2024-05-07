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Beşiktaş'tan Angel Di Maria açıklaması! Transferi...

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında konuşan Uçar, Angel Di Maria'nın listede olan bir oyuncu olmadığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 00:11 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 00:18
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Beşiktaş'tan Angel Di Maria açıklaması! Transferi...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'nın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." diye konuştu.

Gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Uçar, "Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Listemizde birçok isim var, hocamız da henüz belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferleriyle ilgili çalışmalara devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Finale çıktıları için mutlu olduklarını aktaran Uçar, "Her koltuğu doldurarak maç boyunca destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlının kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Muçi devre arası yapılan bir transferdi, adaptasyonu uzun sürmedi. Bugün solda başladı ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz, kendisinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kupa finalinin oynanacağı şehir ile ilgili olarak ise "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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