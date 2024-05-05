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Hep birlikte kupaya

Avrupa’yı garantilemek için Ziraat Türkiye Kupası’nı hedefleyen Kartal’da yönetim “Sezonun maçı, taraftarımıza en çok ihtiyaç olduğumuz dönemdeyiz” çağrısı yaptı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Hep birlikte kupaya

Süper Lig şampiyonluk yarışında çok geride kalan ve hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak belirleyen Beşiktaş'ta tüm gözler salı günü A.Gücü ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasına çevrildi. Ligde 4. sırada olmasına rağmen, Avrupa Kupaları'na katılma hakkını garantileyemeyen siyah-beyazlılar; Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanmak istiyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular rotasını kupa maçına çevirirken; taraftarlar da sezonu en azından bir kupayla kapatmaları görüşünde hemfikir.

BİZ İSTERSEK YAPARIZ

Yönetici Feyyaz Uçar, siyahbeyazlı taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacakları Ankaragücü maçına davet ederek, "Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğunu bütün ülkenin bir kez daha şahit olmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Şimdi birlik zamanıdır. Çocuklarımızın çok güzel mücadelesi var. Sezonun maçı. Onlara gerçekten ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman istediği zaman takıma maç kazandırır. Ben onların sayesinde Beşiktaş formasıyla maç kazandım. Onların gönülden yapacaklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYAR VERMEYE KALKMAYIN

Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar, kupa maçının tarihi bir önem taşıdığı belirterek, "Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bu insanları bu kadar üzmemek, ağlatmamak lazım. Kendi siyasi çıkarları için, kendi seçim propagandaları için Beşiktaş'ımıza kimse ayar vermeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

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