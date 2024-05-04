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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:21
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenmeyle tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların ısınma ve şut çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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