TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Zaid Romero operasyonu

Yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen ve bu mevki için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi. Takvim'in derlediği haberde; Beşiktaş'ın geçtimiz günlerde gündemine aldığı Estudiantes'in Arjantinli stoperi Zaid Romero'yu takımının Gremio ile oynadığı Libertadores Kupası maçında izlettiği öne sürüldü. Kartal'ın oyuncu ile ilgili sezon sonunda harekete geçebileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon 17 maçta 1 gol kaydeden 1.92 boyundaki savunmacıya güncel verilere göre 3.2 milyon Euro değer biçiliyor. Sol ayağını kullanan 24 yaşındaki Romero'nun sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.

SCOUTLAR TAKİPTE

Beşiktaş'ın görevlendirdiği scoutların oyuncuyu yakından takip ettiği ve gelecek raporlara göre sezon sonu harekete geçilebileceği öğrenildi.