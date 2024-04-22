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Beşiktaş'tan Sarri harekatı! Sözleşme ve maaş...

Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, önümüzdeki hafta Maurizio Sarri ile bir araya gelerek maaş, sözleşme ve transfer bütçesini konuşacak. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan Sarri harekatı! Sözleşme ve maaş...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışları sürüyor. Listesinde yerli-yabancı birçok ismin yer aldığı Beşiktaş'ta, İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi.

Beşiktaş'tan Sarri harekatı! Sözleşme ve maaş...

Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak.

Beşiktaş'tan Sarri harekatı! Sözleşme ve maaş...

Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak. Yücel bu görüşmede Sarri'den onay alırsa menajeri ile görüşmeler başlayacak. Rakamlar ve bütçeler o zaman konuşulmaya başlanacak.

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