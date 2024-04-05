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Romeu’ya kanca

İspanyollar, Barça’nın orta sahası ile görüşmelerin başladığını duyurdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Romeu’ya kanca
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş,Barcelona'da forma giyen Oriol Romeu'yu gündeme aldı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre, siyah-beyazlılar 32 yaşındaki orta sahayla görüşmelere başladı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Romeu'nun ikna edilmesi halinde Barcelona'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı bildirildi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncuyla eski takımı Girona da yakından ilgileniyor. Espanyol ve Barcelona altyapılarında görev yapan Romeu; Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona gibi takımlarda da oynadı. Geçen sezon başında Barcelona'ya imza atan yıldız oyuncu, 32 karşılaşmada 1281 dakika süre aldı. 1 asistle skora katkı sağlamayı başardı.
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