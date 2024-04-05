Golley yetmedi

Kötü giden sezona golleriyle damga vuran Omar Colley, Başakşehir karşısında da sahneye çıktı. 16. dakikada ceza alanına yapılan ortada Semih'in kafayla çevirdiği topu iyi takip eden başarılı savunmacı, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Siyah-beyazlı taraftarları kafa gollerine alıştıran Gambiyalı stoper, bu kez ayağıyla ağları sarstı. Bu sezon Süper Lig'de 18. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca 1 defa da Konferans Ligi'nde ağları sarsan yıldız oyuncu, toplamda 7 gole ulaşmış oldu.

SEMİH KILIÇSOY'U TAKİPTE

Colley bu sezon siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki en skorer ikinci oyuncusu oldu. 5 gollü Cenk Tosun'u geride bırakan başarılı oyuncunun önünde ligde 9 kez ağları sarsan Semih Kılıçsoy bulunuyor. Colley, tüm maçlara bakıldığında ise Aboubakar (11) Cenk Tosun (10) ve Semih Kılıçsoy'dan (10) sonra Muleka ile birlikte takımın en golcü 4. oyuncusu oldu. Colley ayrıca bu sezon en fazla açılış golü atan (4) savunma oyuncusu olmayı da başardı.

ABOU HASRETİ BİTİRDİ

Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk 11'de başladı. Kamerunlu, son olarak 14. haftadaki Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

PENALTI VERİLMEDİ

Beşiktaş'ta uzun süre sonra ilk 11'de olan Aboubakar, dün kritik bir pozisyonda başroldeydi. 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Zorbay Küçük devam kararına hükmetti.

MAÇI BİTİREMEDİK

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, maçı bitirecek fırsatları kullanamadıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Portekizli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularım her alanda daha aktif olmalıydı. Mücadelenin son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Dediğim gibi diyecek başka bir şeyim yok."

MUSRATİ HAZIR DEĞİL

Fernando Santos, maça kulübede başlayan Al-Musrati'yle ilgili şunları şöyledi: "Sakatlık yaşadı, biraz uzak kaldı. Hemen maç ritmini yakalaması kolay olmuyor. O nedenle böyle bir karar aldım. Çok kaliteli bir oyuncu, Beşiktaş'a fayda sağlayacak."

BU KADARI FAZLA!

Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, maç sonunda Beşiktaş'ın oyun planıyla ilgili değerlendirme yaptı. Atan, "Bugün topa sahip olacağımızı biliyorduk, milli ara boyunca çalıştık. Hazırlık maçlarında rakipleri de buna göre seçmiştik. Fakat bu kadar derinde savunmayı beklemiyordum. Beşiktaş maç boyunca hiç hareket etmeden bizi bekledi. Kaybetsek çok üzülürdüm" dedi.

SAKATLIKLARI VAR!

Başakşehir maçında kadroda olmayan üç oyuncuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GOL ATMAK ÖNEMLİ AMA...

Gambıyalı oyuncu son dakikalarda yenen golle gelen puan kaybına üzüldü. Colley, "Kazanmayı çok istiyorduk, çok da yaklaşmıştık. Kötü gidişatımızı bitirmek istiyorduk fakat yine olmadı. Gol atmak elbette ki önemli ama kazanmanız için gol yememek gerekiyor. Biz bunu başaramadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.