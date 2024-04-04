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Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlılarda geleceği büyük merak konusu haline gelen Fernando Santos ile ilgili olarak yönetim flaş bir karara vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 11:05
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Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Bu mücadele siyah-beyazlılar için büyük önem arz ediyor. Beşiktaş karşılaşma öncesi Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un arkasında ligde 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Gözler Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya çevrilirken Sabah'ın haberine göre Fernando Santos'un geleceği için yönetimin tecrübeli adamdan iki isteği var.

Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Portekizli çalıştırıcının Türkiye Kupası'nı kazanması ve Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması bekleniyor. Eğer bu istekler yerine getirilmezse Fernando Santos ile yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Teknik adam, Beşiktaş'ın başında 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerden 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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