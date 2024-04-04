Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlılarda geleceği büyük merak konusu haline gelen Fernando Santos ile ilgili olarak yönetim flaş bir karara vardı. İşte detaylar...
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Portekizli çalıştırıcının Türkiye Kupası'nı kazanması ve Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması bekleniyor. Eğer bu istekler yerine getirilmezse Fernando Santos ile yolların ayrılması bekleniyor.
Teknik adam, Beşiktaş'ın başında 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerden 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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