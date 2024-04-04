Beşiktaş'ta Fernando Santos için flaş karar! Eğer o istekleri yerine getiremezse...

Bu mücadele siyah-beyazlılar için büyük önem arz ediyor. Beşiktaş karşılaşma öncesi Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un arkasında ligde 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Gözler Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya çevrilirken Sabah'ın haberine göre Fernando Santos'un geleceği için yönetimin tecrübeli adamdan iki isteği var.