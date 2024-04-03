Haberler Beşiktaş Başakşehir’e bileniyor

Başakşehir’e bileniyor

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Fernando Santos yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması gerçetleştirildi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün son idmanını yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Başakşehir’e bileniyor
Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Fernando Santos yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması gerçetleştirildi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün son idmanını yapacak.
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