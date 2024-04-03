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Başakşehir’e bileniyor
Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Fernando Santos yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması gerçetleştirildi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün son idmanını yapacak.
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