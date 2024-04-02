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Radikal bir değişim yok
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy herkes tarafından tanımanın hayatında önemli bir değişikliğe neden olmadığını açıkladı. Semih, "Sosyal medyadan ilgi çoğaldı ama benim hayatımda radikal bir değişiklik olmadı. Taraftarlarımızın ilgisi, benimle sohbet etmesi motivasyon oluyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum. 10 yaşımdan beri Beşiktaş forması giyiyorum. Altyapıdayken en büyük hayalim Beşiktaş formasını giyebilmekti. Şimdi ise kalıcı olmak ve istikrarlı şekilde Beşiktaş'a fayda sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.
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