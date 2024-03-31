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Karagenç'e özel forma

Hasan Arat, F.Bahçe maçıyla 150'nci kez Beşiktaş formasını terleten kaptan Didem Karagenç'e karşılaşma öncesinde forma hediye etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
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Karagenç'e özel forma

Hasan Arat, F.Bahçe maçıyla 150'nci kez Beşiktaş formasını terleten kaptan Didem Karagenç'e karşılaşma öncesinde forma hediye etti. Başkan Arat, "Tebrik ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz" derken, Didem Karagenç de "Bu şanlı forma altında 150 maça çıkmak ayrı bir gurur. İyi ki Beşiktaşlıyım. Umarım futbolu burada bırakırım" açıklamasını yaptı.

'KUŞUM' GÖNDERMESI YAPTILAR!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu. Beşiktaş, derbi sonrası şarkıcı Aydın'ın "Kuşum" şarkısıyla paylaşım yaptı.

BAŞKAN ARAT TRİBÜNDE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün F.Bahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadeleyi tribünden takip etti. Önceki akşam erkek basketbol takımının EuroCup yarı final serisi ikinci maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyen Hasan Arat, dün de Kadın Futbol Takımı'nı da yalnız bırakmadı. Devre arasında taraftarların yanına giden Başkan Arat, maç sonunda da saha içinde oyuncularını tebrik etti.

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