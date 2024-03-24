Mumla aranıyor

2022-23 sezonunun ilk 30 haftalık kısmında aldığı 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puan toplayan Beşiktaş, o dönemde de zirvede yer alan G.Saray'ın 8 puan gerisinde bulunuyordu.

AZ ATIP ÇOK YEDİLER

BU sezonun ilk 30 haftasını ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 46 puanla geçen siyah-beyazlılar geçen seneye kıyasla olumsuz bir grafiğe imza attı. Öyle ki Beşiktaş, bu sezonun ilk 30 haftasında zirvenin tam 35 puan gerisinde kaldı. Kaydettiği 40 golle geçen sezonun ilk 30 haftasında attığı 57 golün gerisinde kalan Beşiktaş, geçen sezonun aynı diliminde 28 gol yerken, 2023-24 sezonunda şimdiye dek kalesinde 36 gol gördü.

EN ETKİLİ İSİM SEMİH

Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra ligde de Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, kısa sürede gösterdiği performansla takımının en etkili ismi oldu. Semih, ligde attığı 9 golle takımının en skoreri konumunda. 2 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Kılıçsoy, atılan 11 gole direkt katkıda bulundu.

COLLEY FARK YARATTI

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley de 17 maçta kaydettiği 5 golle takımının hücum performansına önemli bir katkı sağladı. Beşiktaş'ın kaptanlarından Cenk Tosun ise Semih Kılıçsoy'un ardından gelen isim oldu. Ligde çıktığı 27 maçta 5 gole imza atan 32 yaşındaki milli futbolcu 3 golün de hazırlayıcısı oldu