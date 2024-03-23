TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş o ismi sezon sona ermeden kadrosuna katacak!

Juninho için ilk etapta 8 milyon euro'luk bir bonservis talep eden Karabağ kulübünün, bu rakamda önemli ölçüde indirime gidebileceği öğrenildi. Aybaba'nın sezon bitmeden Azerbaycan'a giderek Juninho için pazarlık masasına oturması ve işi bitirmesi bekleniyor.