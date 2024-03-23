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Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 15:35 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:09
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Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Buducnost maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü 16:00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı buluınmuyor.

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