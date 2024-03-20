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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 15:38 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 15:38
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü 16:00'da oynanacak.

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Beşiktaş milli arada 2 maç yapacak
Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman?
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