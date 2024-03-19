Yeni golcü Semih

Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, en verimli olduğu mevkiye geri dönüyor. Beşiktaş; G.Saray, G.Antep ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu 3 maçtaki performansıyla eleştirilirken, son dönemin parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy da eleştirinin ana nedenlerinden biri oldu.

KANATTA ETKİSİZDİ

Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti. Semih Kılıçsoy kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı. Fernando Santos, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.