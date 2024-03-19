Kartal uçamıyor!

Beşiktaş'ta sürekli değişen teknik direktörler kötü gidişe çözüm bulamadı, siyah-beyazlılar adeta 'hiçbir teknik direktörün çare olamadığı bir kulüp' haline geldi. 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyon olan siyah-beyazlılar, sonraki sezonları iyi planlayamadığı için başarıyı yakalayamadı. Bu süre zarfında, yapılan onlarca transfere rağmen beklenen sonuçlar alınamayınca, sürekli teknik direktör değişimi yaşandı ve kulüp hoca öğütmeye başladı. Buna son örnek de dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'un büyük şovlarla takımın başına getirilmesine rağmen, 14 maç sonunda kalıp kalmayacağının sorgulanır hale gelmesi oldu

KUPA GELİRSE KALABİLİR

Fernando Santos son 3 sezondaki 8'inci, bu sezonki de 5'inci teknik direktör olarak 7 Ocak'ta görevine başladı. Defans güvenliğini ön planda tutan futbol düşüncesiyle, ilk başlarda hoş görülen Santos, son 3 maçta mağlubiyet alması, sadece 1 gol atabilmesiyle taraftarların ve spor kamuoyunun hedefi haline gelmeye başladı. Beşiktaş yönetiminin Santos'a sonuna kadar destek olup olmayacağını ve yeni sezona başlayıp başlamayacağını büyük ihtimalle ligde değil, kupada alınacak sonuçlar belirleyecek. Hatta yönetim içinde kendisini istemeyen yöneticilerin olduğu, bu durumun sezon sonunda değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

KARAVELİ DAYANAMADI

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki eski yönetim, çareyi sürekli teknik direktör değiştirmekte aradı. Önce Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektikten sonra Sergen Yalçın görevi bıraktı ve yerine altyapı antrenörü Önder Karaveli geldi. Sonu gelmeyen hoca değişiminin ilk hareketiydi bu. Önder Karaveli 30'uncu haftaya kadar takımın başında kaldı ve 30'uncu haftadaki Hatayspor beraberliğinden sonra baskılara dayanamadığını söyleyip görevini bıraktı.

ISMAEL DE ÇÖZEMEDİ

Taraftarlar Karaveli'den sonra çok donanımlı bir teknik direktör beklerken, Fransız Valerien Ismael göreve getirildi. Mükemmel derecede kondisyon idmanları yaptıran Ismael, aynı mükemmeliyeti teknik, taktik ve hücum anlamında gösteremedi ve takımın oynadığı çözümsüz futbol sonu oldu. Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ismael gönderildi ve 1 yılda 3'üncü kez teknik direktör aranmaya başlandı.

GÜNEŞ'LE İKİNCİ KEZ

Ismael'ın gönderilmesinden iki gün sonra taraftarın çok istediği Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına ikinci kez teknik direktör olarak geldi. İkinci Şenol Güneş dönemi iyi başlayıp, bir sonraki sezon için büyük umutlarla bitse de yeni sezon çok büyük hayal kırıklığına döndü. Güneş'in onay verdiği yeni transferlerin hiçbirisinden fayda sağlanamadı. Kötü oyun ve sonuçlar gelmeye başlayınca Güneş 7'nci haftada istifa etti.

SERI ŞEKILDE DEĞIŞIM BAŞLADI

Şenol Güneş'in ardından seri şekilde teknik direktör değişimine başlandı. Önce 'takımı tanıyor' bahanesiyle, en ufak bir tecrübesi bulunmayan Burak Yılmaz teknik direktör yapıldı. 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Yılmaz da hemen istifa etti ve bu kez Rıza Çalımbay göreve getirildi. Çalımbay, Ahmet Nur Çebi ile başladığı görevini yeni başkan Hasan Arat'la devam ettirmek istese de, Arat yönetimi Alanyaspor mağlubiyeti sonrası efsane kaptan Çalımbay'ın görevine son verdi. Beşiktaş'ın bu sezonki 4'üncü teknik direktörü geçici olarak altyapıdan getirilen Serdar Topraktepe oldu. Topraktepe'nin 3 maçlık görevi Fernando Santos'un gelişiyle son buldu.

EN KÖTÜ SEZONA DOĞRU GİDİYOR!

Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar son üç Süper Lig maçından da puansız ayrılarak, 2021 yılından (Sergen Yalçın dönemi) bu yana bu alandaki en kötü istatistiği elde etti. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, 1997-98 ve 2011-12 sezonları dışında lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Siyah-beyazlılar bir kez daha yenilirse lig tarihinde kendi adına yenilgi rekorunu kırmış olacak.