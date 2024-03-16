Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos: Bunca yıllık futbol hayatımda böylesini görmedim

Beşiktaş'ta Fernando Santos: Bunca yıllık futbol hayatımda böylesini görmedim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Rashica'nın iptal olan penaltısı hakkında konuşan Santos, "Bunca yıllık futbol hayatımda böylesini görmedim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Fernando Santos: Bunca yıllık futbol hayatımda böylesini görmedim

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."

DİĞER
Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! "İnsan olarak görmüyorum" demişti
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Colley: Kaybetmeyi hak etmedik!
Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Mart)
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim 23:16
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 23:13
Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! 22:55
Colley: Kaybetmeyi hak etmedik! Colley: Kaybetmeyi hak etmedik! 23:00
İzmir'de sessiz gece! İzmir'de sessiz gece! 23:03
Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! 23:10
Daha Eski
Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" Flaş Arda Güler sözleri! "Onun gibisini görmedim" 20:50
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:11
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" 21:29
A. Demirspor sahasında dört dörtlük! A. Demirspor sahasında dört dörtlük! 22:26
Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! 22:33
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale 22:35