Beşiktaş'ta Fernando Santos: Bunca yıllık futbol hayatımda böylesini görmedim

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."