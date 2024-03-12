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Yeniden Renato Sanches

Beşiktaş, bonservisi PSG’de olan Roma’da kiralık oynayan 26 yaşındaki Portekizli yıldız Renato Sanches için Fransız ekibiyle 2. kez temasa geçti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Yeniden Renato Sanches

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Portekizli Renato Sanches hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Kulübü Paris Saint-Germain'de gözden düşen ve bu nedenle Roma'ya kiralanan yıldız oyuncu, sezon sonunda Fransa'ya geri dönecek. Roma kulübünün Sanches'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı netleşti. İtalyan basını, Fransız kulübünün onun üzerini çoktan çizdiği ve kesin olarak takımda düşünülmediğini ifade etti. PSG'nin sezon sonu için aldığı bu karar, Kartal'ın rotasını yeniden Sanches'e çevirmesini sağladı. İkinci kez Fransız ekibiyle temasa geçen siyah- beyazlıların, 26 yaşındaki merkez orta saha için PSG yönetimi ile yeniden görüşme yaptığı ve önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi.

SANTOS ISRARCI

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Sanches'i çok istiyor. Ara transfer döneminde de adı sık sık siyah beyazlılarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, mali şartlar sebebiyle Beşiktaş'a imza atamamıştı.

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