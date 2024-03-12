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Aybaba takipte

Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Aybaba takipte

Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor. Whoscored verilerine göre; iki isim ön plana çıktı. Sporting'in stoperi Coates 7.49'la takımının en başarılı oyuncusu oldu. Miranchuk ise maçın yıldızı olan Scamacca'dan sonra Atalanta'da 7.26'yla en başarılı oyuncu olarak dikkat çekti. Aybaba iki oyuncu için de rapor sundu.

ALMANYA YOLCUSU

Samet Aybaba, Almanya'ya gidiyor. Aybaba'nın Devler Ligi'nde Dortmund'un PSV'yi ağırlayacağı maçı, ardından perşembe de Leverkusen-Karabağ Avrupa Ligi maçını izleyeceği öğrenildi. Dortmund'da Reus, PSV'de Ramalho, Leverkusen'de Iglesias ile Mensah, radara girdi.

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