Beşiktaş'ta Fernando Santos: Kazanmak için geldik!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Bugün önemli bir gün. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. İyi oynamak istiyoruz. Rakip özelinde oyuncularımızla konuştuk, daha önce dörtlü de oynuyorlardı, bugün üçlü oynayacaklar. Kazanmak için buraya geldik.

İsteğimiz daha iyi hücum etmek tabii ki. Aynı zamanda savunmada da daha iyi olmak istiyoruz. İsteğimiz, oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak.