Beşiktaş şampiyonluktan sonra derbi kazanmakta zorlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunun ardından derbilerde yüzü gülmüyor.
Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı futbol takımı, son 3 sezondur önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük çekiyor.
Beşiktaş, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.
Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.
Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ın ligde yaptığı son 11 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2023-2024
|Süper Lig
|Galatasaray
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-3
|Süper Lig
|Galatasaray (D)
|2-1
|2022-2023
|Süper Lig
|Galatasaray
|3-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|2-4
|Süper Lig
|Galatasaray (D)
|2-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2021-2022
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Galatasaray (D)
|2-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|2-2
|Süper Lig
|Galatasaray
|2-1
SON 11 DERBİNİN 10'UNDA İLK GOLÜ YEDİ
Beşiktaş, son 3 sezonda çıktığı 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu.
Siyah-beyazlılar, ilk golü rakip takımların atmasına engel olamadığı bu müsabakaların 5'inde sahadan mağlup ayrılırken, 3'ünden ise geri dönmeyi başararak galip geldi.
Beşiktaş'ın bu süreçte ilk golü yediği 2 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşmada ise taraflar gol sevinci yaşayamadı.
BU SEZON DERBİLERDE PUAN ALAMADI
Beşiktaş, bu sezon farklı teknik adamlar yönetiminde çıktığı 3 derbide de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu.
ÜÇ DERBİDE 10 KİŞİ KALDI
Siyah-beyazlı ekip, son 3 sezonda oynadığı derbi maçlarda 3 kez kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, bu sezon Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olduğu müsabakalar ile 2022-2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.