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Beşiktaş'ta hedef yarı final! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'dan oynanacak mücadele öncesi işte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta hedef yarı final! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Fernando Santos önderliğinde şubat ayında çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve son olarak ligde İstanbulspor'u deviren Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlılar, bugün çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kara Kartal'da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak. Bu mücadelede düdük ise Ali Şansalan'da olacak.

KADRODA REVİZYON

Teknik direktör Fernando Santos'un oyuncularından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini akıllarından çıkarmalarını ve Konyaspor maçına odaklanmalarını istediği belirtildi. Tüm planlarını turu geçmek için yapan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik adamın derbiyi düşünerek kadroda rotasyon yapacağı belirtildi. Santos'un Vincent Aboubakar, Svensson ve Joe Worrall'ı bugün ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar

Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

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