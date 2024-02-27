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Beşiktaş - Konyaspor maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Beşiktaş - Konyaspor ile devam edecek. Çeyrek final müsabakası Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Ali Şansalan düdük çalacak. İki ekip de kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:27 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:40
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Beşiktaş - Konyaspor maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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