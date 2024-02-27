Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi iddaa oranları açıklandı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:25
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İki takımın hafta sonu kozlarını paylaşacağı dev müsabaka öncesi ise flaş bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu. İşte favori takım ve oranlar...
FAVORİ GALATASARAY!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ın galibiyetine 1.64 oran verildi.
Beşiktaş'ın galibiyetine ise 3.39 oran verildi.
Derbinin berabere bitmesinin oranı ise 3.49 olarak belirlendi.
Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyuruldu.
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