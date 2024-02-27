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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi iddaa oranları açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:25
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Kritik randevu 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, Süper Lig'de 27 hafta sonunda 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

İki takımın hafta sonu kozlarını paylaşacağı dev müsabaka öncesi ise flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu. İşte favori takım ve oranlar...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı!

FAVORİ GALATASARAY!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ın galibiyetine 1.64 oran verildi.

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