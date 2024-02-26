Haberler Beşiktaş Galibiyeti hak ettik

Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galibiyeti hak ettik

Kartal'ın hocası Fernando Santos şunları söyledi: "idmandaki performansı sahaya yansıtmalıyız. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olmalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gerekiyor.

SANTOS AYNI 11 İLE ÇIKTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor karşısında Konyaspor 11'ini değiştirmedi. Portekizli çalıştırıcı kazanan 11'i değiştirmeyerek takımın omurgasını korudu. Bu tercih, deneyimli hocanın, Süper Lig'in kalanında bu omurga üzerinden yürümeyi planladığı şeklinde yorumlandı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu yeni adresini açıkladı! "Semih Kılıçsoy oraya gitmeli"
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Kartal'dan zorlu viraj öncesi takıma uyarı!
Semih Kılıçsoy'a yakın takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Semih Kılıçsoy'a yakın takip!
Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk...
Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Namaz vakitleri İstanbul | 26 Şubat 2024
Canlı altın ve dolar kuru takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:48
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:45
Avcı'dan Orsic müjdesi! Avcı'dan Orsic müjdesi! 23:59
Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... 23:43
Daha Eski
Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? 23:43
"İdmanlarda çözmek zorundayız!" "İdmanlarda çözmek zorundayız!" 23:43
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 23:43
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı 23:43
Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! 23:43
12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 23:43