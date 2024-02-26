Galibiyeti hak ettik

Kartal'ın hocası Fernando Santos şunları söyledi: "idmandaki performansı sahaya yansıtmalıyız. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olmalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gerekiyor.

SANTOS AYNI 11 İLE ÇIKTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor karşısında Konyaspor 11'ini değiştirmedi. Portekizli çalıştırıcı kazanan 11'i değiştirmeyerek takımın omurgasını korudu. Bu tercih, deneyimli hocanın, Süper Lig'in kalanında bu omurga üzerinden yürümeyi planladığı şeklinde yorumlandı.