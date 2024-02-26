Bu çocuk bir harika

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Türk futboluna kazandırdığı 18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftaki Konyaspor maçının ardından İstanbulspor karşısında da galibiyetin mimarı oldu. Hücumda sürekli gol arayan Semih, 23. dakikada attığı şık golle gözlerin pasını sildi. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Topla buluşan Semih, şık bir vücut hareketiyle rakip savunmacıyı ekmeğe yollayıp önünü boşalttı. Sol çaprazdan topu 90'a gönderdi. İstanbulspor karşısında galibiyetin yolunu açan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin de altına imza attı. Bu sezon oynadığı 21 maçta 10 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 15 golün 11 tanesinde pay sahibi oldu. Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 9 gol, 2 asist yaptı. Ayrıca ligde oynadığı son 10 maça 9 gol sığdırarak skorer kimliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş'ta gol perdesini açan Semih Kılıçsoy, 77. dakikada oyundan çıktı. Aboubakar'la değişen 18 yaşındaki golcü, Beşiktaşlı taraftarların "Beşiktaş'ın çocuğu Semih Kılıçsoy" tezahüratları ve alkışlarla kenara geldi.

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İstanbulspor karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla en fazla maçın açılışını yapan oyuncu oldu.

GALATASARAY'I YENECEĞİZ

Attığı şık golle İstanbulspor galibiyetinin mimarı olan Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisi için de iddialı konuştu. Genç golcü, "Galatasaray karşılaşması benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.