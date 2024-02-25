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İstanbulspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 3.'lük yarışında hata yapmak istemiyor. Ligin dibine demir atan İstanbulspor ise sürpriz peşinde. İstanbulspor - Beşiktaş maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. İstanbuspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:20
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İstanbulspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

SÜPER LİG'DE 50. RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugüne kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

KARTAL LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

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