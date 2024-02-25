Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Önemli olan...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

Çok farklı hazırlanmadık. Büyük bir ciddiyetle hazırlandık. Önemli olan, Konyaspor maçındaki ikinci yarıdaki performansı göstermemiz. Her rakibe aynı şekilde hazırlanmalıyız. O yüzden bugün yüksek konsantrasyon ile oynamak zorundayız. Konyaspor karşısındaki maçın ikinci yarıdaki performansını göstermeliyiz.

İstanbulspor son maçını 2-2 bitirdi. Maçı bırakmayan bir takım. Oyuncularımızın yüksek konsantrasyonda olması gerekiyor.

SINIRDAKİ OYUNCULAR VE GALATASARAY DERBİSİ

Öyle bir durumu düşünmüyoruz. Her maç bizim için aynı önemde. Herkes bunu biliyor. O maçlara sonra bakarız, bizim için önemli olan bugün.