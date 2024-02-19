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Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde dikkat çeken gerçek!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Fernando Santos, çıktığı 7 lig maçın 6'sında ilk yarıda gol bulamadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:09
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Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde dikkat çeken gerçek!

Trendol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 26 haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken siyah-beyazlı takımda ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Fernando Santos Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçın sadece 1'inde ilk yarıda gol bulabildi.

Bu mücadele ise Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor maçı oldu ve 1-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ilk 45 dakikada gol bulamadığı takımlar ise şöyle; VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor.

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