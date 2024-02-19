Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Gerekeni yapacağız ve kazanacağız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Santos'un açıklamaları şu şekilde:

Kazanmak istiyoruz. Beklentimiz iyi oyun ve maçı kazanmak. Çok iyi hazırlandık. Konyaspor kötü durumda olmasına rağmen çalışan ve rekabetçi bir takım ama gerekeni yapmak zorundayız. Bugün gerekeni yapacağız ve kazanacağız.

İlk defa tüm takım birlikte gibiyiz ama sakat oyuncularımız da var. Rekabetçi bir takım oluşturmak için herkesin takımda olması önemli. Herkesten katkı bekliyorum. Bu yüzden takımın hemen hemen hepsinin bir arada olması bizim için önemli.